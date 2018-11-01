У преподавателей полярнинского филиала МГТУ, выражаясь производственным языком, в зимнюю сессию будет больше загрузка. С этого года увеличено число бюджетных мест на отделении судостроения. Эта новость была озвучена на церемонии посвящения в студенты в городском центре культуры «Север».

- Трудитесь каждый день, чтобы ваши сердца были умными», - так напутствовали педагоги МГТУ своих первокурсников. Из полсотни, сидящих в зале бывших школяров, половина – будущие судостроители. Они не просто принесли и сдали документы в филиал, они прошли конкурс.

Примечательно, что и александровские девушки сегодня активно интересуются техническими дисциплинами. Их в зале на церемонии посвящения была ровно треть.

Будущие программисты, судостроители и автомеханики через четыре года уже начнут вливаться в коллективы александровских заводов и предприятий. Конечно, будут и те, кто продолжит образование в самом университете.

Главное сегодня для любого успешного студиоза – позитивный настрой и стремление к знаниям. Техническая специальность - это увлекательная игра - моделирование: моделирование своего общества, отрасли.

Организаторы посвящения в студенты в фойе центра культуры «Север» организовали для всех гостей «Час конструирования». По его итогам за самую интересную и рабочую конструкцию был установлен приз – экскурсия на 10-й СРЗ - потенциальное место работы александровских студентов.