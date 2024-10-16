Признание в любви состоялось на праздничной сцене и в День города!

День города Мурманска уже прошёл, а впечатления остались. На праздничной сцене мурманчанин сделал предложение руки и сердца своей невесте. Пара поделилась с корреспондентом «Арктик-ТВ» эмоциями и чувствами того волнительного момента.

Делать предложение руки и сердца всегда волнительно. Особенно, когда встаёшь на колено не только перед своей возлюбленной, но и перед целым залом, который наблюдает за созданием будущей семейной пары. Артист одного из коллективов ДК «Первомайский» решил сделать своей девушке предложение во время празднования Дня города.

Максим Звонков, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ДК «Первомайский»: «Идея о том, где сделать предложение, у меня возникла спонтанно. Я планировал сделать это на каком-то из концертов в учреждении, а на День города пришла вообще неожиданно мысль, потому что директор сказала, что нас мероприятия в рамках Дня города будут на Абрам-Мысе, можно там».

Максим решил, что тянуть больше нельзя, вот только в долгожданный процесс вмешались обстоятельства, которые, впрочем, ничуть не испортили впечатления от события.

Максим Звонков, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту ДК «Первомайский»: «Очень сильно волновался, у меня руки тряслись, на исполнении песни я и текст забыл, особенно последний куплет. Когда я делал предложение, то встал на колено по традиции, у меня тряслось вообще всё: и голос, и руки, я еле-еле удержал коробочку с кольцом. Было очень страшно. Самое страшное, что она может сказать: «Нет».

А Катя уже тогда знала, что скажет: «Да».

Екатерина Кравчук, менеджер по культурно-массовому досугу ДК «Первомайский»: «Я приезжаю домой с сессии, а на кухне стоит коробочка. Я спросила у Максима, а что это? «Папа купил маме сережки и попросил у нас дома оставить», - сообщил он. Я соединяю это недавним разговором с подругой, которая интересовалась, какой у меня размер кольца. Вспоминаю, что завтра День города и, наверное, что-то произойдёт. И перед Днем города к нам подходит режиссёр мероприятия и говорит: «Катя, во время исполнения Максимом песни нужно пройтись, чтобы показать, что ты молодая девушка, ведущая, что влюбилась в него». Я думаю, ну, понятно».

Екатерина и Максим познакомились в Доме культуры «Первомайский» на одном из мероприятий пять лет назад и с тех пор не расставались. Она организовывает культурно-массовый досуг для мурманчан и гостей Заполярья, а он – ремонтирует декорации и чинит поломанные вещи в здании.

Отпраздновать свадьбу пара, впрочем, решила не столь публично - это день, по их мнению, который не нужно видеть посторонним.