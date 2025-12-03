Признание заслуг и побед: больше 60 юных александровцев удостоились стипендий главы муниципалитета

В ЗАТО Александровск традиционно поощрили школьников, которые достигли значительных высот в учёбе, науке, спорте, творчестве и волонтёрстве. Стипендию главы муниципалитета получил в этом году 61 юный александровец.

Пожалуй, самая юная участница традиционной церемонии вручения стипендий главы ЗАТО Александровск - ученица Детской школы искусств Гаджиева Анна Заграбская. Впрочем, достижений у обладательницы одного из «Лучших голосов Земли» немало: в вокальном конкурсе с таким названием Аня стала лауреатом второй степени.

Анна Заграбская, стипендиат премии главы ЗАТО Александровск, г. Гаджиево: «Я побывала на разных конкурсах, например, была на кастинге «Голос. Дети», была на Большой сцене в Москве и в Питере на премии. Везде была».

За творческие заслуги поощрили и танцора снежногорского коллектива. Тимур уверен, чтобы стать стипендиатом нужна любовь и упорный труд.

Тимур Григорян, стипендиат премии главы ЗАТО Александровск, г. Снежногорск: «Также важна дисциплина, надо слушать педагогов и, самое главное, любить то, что делаешь, чтобы это приносило удовольствие».

Секретами успеха делятся и другие участники события – всё это для тех, кто в следующем году готов претендовать на денежное поощрение и выйти на сцену за наградой.

Софья Бронникова, стипендиат премии главы ЗАТО Александровск, г. Гаджиево: «Мне кажется, надо стараться».

Андрей Карнаухов, стипендиат премии главы ЗАТО Александровск, г. Гаджиево: «Самое главное, не лениться, слушать наставников и общаться с людьми».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Номинаций много, они разные: где-то хорошо учиться, где-то больше тренироваться. Но самое главное, никогда не опускать руки. Даже, если что-то не получается. Только постоянные занятия, тренировки приводят к хорошему результату».

Больше 60 юных александровцев удостоились стипендий в этом году за научную деятельность и отличную учёбу, за творческую деятельность и достижения в области спорта, за активную гражданскую позицию в добровольчестве.