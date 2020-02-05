Призвание – спасать людей

Более четырёх лет назад в Мурманске был сформирован поисково-спасательный отряд, с тех пор волонтеры сумели отыскать десятки пропавших людей. В отряде большая часть добровольцев не имеют никакого отношения к силовым структурам, они просто неравнодушные люди, которые не могут пройти мимо чужой беды.

Менеджер по продажам, программист и парикмахер, казалось бы у этих ребят обычные гражданские профессии и в их трудовых буднях нет места для подвига. Но это совсем не так. Четыре года назад осенью в Мурманске 80-летний Борис Онипчук, отправился на прогулку с собакой и пропал. Тогда неравнодушные горожане, в числе которых были и будущие координаторы поисково-спасательного отряда "Мурманск" вели круглосуточные поиски.

Валентина Шарыгина, координатор поисково-спасательного отряда «Мурманск»: « Вечером мы брали с собой еду, уходили на всю ночь, выходили женщины с детьми, кто был в отпусках, тоже приходили. Сотрудники МЧС выходили и прочёсывали местность. И вот так в две группы мы сменяли, выходили, чтобы найти человека».

Мужчину нашли мертвым спустя 6 суток на берегу Рогозера. Причиной смерти стало переохлаждение. Стафф по кличке Альф был рядом с ним двое суток, пытаясь согреть уже неживого хозяина. Этот трагический случай сплотил молодых людей и они решили создать свой спасательный отряд. В зимнее время пропавших без вести практически не бывает, но с первым теплом традиционно приходят беспокойные новости не только об исчезнувших грибниках и рыбаках, но и о пропавших детях, они уходят из дома по разным причинам, спасатели называют их ласково «бегунками».

Егор Морозов, координатор поисково-спасательного отряда «Мурманск»: «Когда находят, тогда и радость, что ребёнок жив, когда их передаём сотрудникам полиции или родителям. Но нам неизвестно дальше, что с ними».

Волонтёры работают в тесной взаимосвязи с органами госвласти, часть информации о пропавшем человеке добывают в социальных сетях. Злата Аникина, социальный координатор, говорит, что в поиске не бывает мелочей важна любая зацепка, которая в дальнейшем способствует определению местонахождения пропавшего человека.

Злата Аникина, координатор поисково-спасательного отряда «Мурманск»: «Если, например, человек постоянно комментирует страницу, значит у них коннект и близкие люди ставят лайки. Если много фотографий с пропавшим, то обращаем внимание, где сделаны эти фотографии».

Опытные поисковики всегда рады видеть «новичков» в своих рядах, потому что количество поступающих заявок постоянно увеличивается. В официальной группе отряда «Мурманск» https://vk.com/pso_murmansk разместили видео тех людей, которых не удается найти на протяжении нескольких лет. Внимательно всмотритесь в эти лица, может быть, вы их где-то видели, важна любая информация.