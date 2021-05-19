Призванным спасать, необходимы новые кадры

Кандидатам на должность пожарного готовы предложить достойные работу и условия труда, тем более, что автопарк спасательных частей, например, ЗАТО Александровск регулярно обновляется.

Начальник пожарно-спасательной части №3 города Полярного проводит короткий экскурс по обновлённой технике. В распоряжение части поступил «Урал», полностью оборудованный для проведения спасательных операций в условиях Крайнего Севера.

Работа, конечно, не из лёгких, признается Роман, именно поэтому к кандидатам на должность спасателя необходимо обладать хорошим здоровьем и высокой физической подготовкой. Зато, рассказывает пожарный Владимир Молов, здесь достойные условия труда, ранняя пенсия и возможность карьерного роста. В это году спасатель планирует начать обучение.

Из минусов, возникающих при трудоустройстве, долгий процесс прохождения медкомиссии, отмечает начальник части. Однако уже сейчас некоторые требования к претендующим на вакантное место снижены.

Регулярно в честь профессионального праздника – Дня пожарной охраны – на главных площадях городов спасатели представляют выставки специальной техники. Каждый желающий может лично убедиться в том, что оказавшийся в беде будет оказана быстрая и качественная помощь.