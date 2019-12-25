Призы «Снегурочки» завоёвывали в бассейне

В седьмой раз в ЗАТО Александровск лучшим пловцам Мурманской области вручили медали в предновогодних соревнованиях по плаванию.

Мастер спорта по плаванию Лиза Прохорова не слишком радуется результатам своих заплывов, девушка поясняет, её силы ушли на подготовку к более серьёзным соревнованиям. «Я смотрю своё время, оцениваю себя, не слишком ли я медленно, не слишком быстро плаваю, - делится своей стратегией заплывов Елизавета Прохорова, мастер спорта по плаванию, г. Полярный. - Контролирую свою скорость и смотрю своё время».

За приз «Снегурочки» девушка бороться не стала - предоставила возможность другим ребятам достичь высоких результатов, тем самым увеличив число сильнейших спортсменов области, и в частности родной спортивной школы Полярного, где в 7-й раз и состоялись предновогодние состязания.

Дмитрий Леоненков, тренер-преподаватель по плаванию детско-юношеской спортивной школы имени Леонова, г. Полярный: «Была борьба, новое выполнение разрядов, всё пошло в спортивную копилку Полярного, которую пополнят ещё один кандидат в мастера спорта, ещё один перворазрядник».

Более трёхсот участников из 11-и клубов области выполнили программу соревнований. Победители и призёры среди юношей и девушек в каждой возрастной категории награждены грамотами и медалями.