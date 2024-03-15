Призываю всех северян проявить активную гражданскую позицию, прийти и отдать свои голоса за будущее нашей страны - Сергей Дубовой

Голосовали сегодня стартовало не только в Мурманске. Председатель областной Думы, например, пришёл на участок в посёлке Видяево.

Выборы президента спикер регионального парламента назвал главным политическим событие в нашей стране в этом году. Обратил внимание Сергей Дубовой не только на хорошую организацию пункта в ЗАТО, но и на широкий ассортимент выпечки, которая стала символом избирательного процесса в России.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня стартовало главное политическое событие в нашей стране - выборы Президента Российской Федерации. Я, как всегда, традиционно пришёл на избирательный участок в посёлке Видяево, чтобы отдать свой голос за будущее нашей России. И призываю всех северян проявить активную гражданскую позицию, прийти и отдать свои голоса за будущее нашей страны. Так, как это сделал я сегодня вместе с женой, придя на избирательный участок. Мы сегодня голосуем за сильную, великую, независимую Россию».