Призывная кампании в России стартует 1 октября, а завершится 31 декабря

В ряды вооруженных сил по всей стране планирую рекрутировать порядка 120 тысяч человек. По словам специалистов Министерства обороны РФ, это даже меньше, чем в прошлом году.

Так же стали известны некоторые подробности частичной мобилизации. Граждане, призванные в её рамках, смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы, следует из заявления правительства.

Немало вопросов вызвала тема передвижения по стране. Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет информации о каких-либо ограничительных нормах.