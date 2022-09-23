День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.22 19:30
Призывная кампании в России стартует 1 октября, а завершится 31 декабря
В ряды вооруженных сил по всей стране планирую рекрутировать порядка 120 тысяч человек. По словам специалистов Министерства обороны РФ, это даже меньше, чем в прошлом году.
Так же стали известны некоторые подробности частичной мобилизации. Граждане, призванные в её рамках, смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы, следует из заявления правительства.
Немало вопросов вызвала тема передвижения по стране. Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно, на федеральном уровне нет информации о каких-либо ограничительных нормах.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
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