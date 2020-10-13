Призывники будут отправлены в войска с соблюдением всех мер против COVID-19

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Глава ведомства поручил уделить особое внимание противодействию коронавирусу в армии на фоне осеннего призыва.

Напомним, кампания стартовала 1 октября, а завершится 31 декабря. «В соответствии с указом президента до конца года в войска будет направлено 128 тысяч человек. Поскольку ситуация с коронавирусом в регионах остаётся непростой, призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего призыва», - отметил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Глава российского военного ведомства поручил оперативному штабу, командующим войсками военных округов, Северным флотом и руководителям органов военного управления держать на особом контроле работу по противодействию распространению коронавируса, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава.