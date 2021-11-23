День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.21 19:30
Призывники из Мурманской области пополнят ряды Росгвардии
Новобранцы пройдут службу в воинских частях Северо-Западного федерального округа.
Юноши прошли тщательный отбор, включавший оценку состояния здоровья и тестирование. Для службы в Росгвардии необходима и безупречная репутация.
45-ти призывникам уже в военкомате была выдана полевая форма. Перед отправкой к новому месту службы призывникам было необходимо пройти обязательное тестирование на коронавирус. Во время пути до места назначения следить за состоянием здоровья призывников будет военный врач.
Комментарии
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Последние комментарии
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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