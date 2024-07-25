Призывники из Мурманской области приняли военную присягу в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии в Сыктывкаре

Среди этих призывников есть и ребята из Мурманской области. Военную присягу они будут произносить не только под чутким присмотром командующего состава Росгвардии, но и родителей, которые по такому случаю приехали в Сыктывкар.

- Мы из Мурманской области, Апатитов. Очень гордимся сыном…

Более 120 молодых людей, прибывших для прохождения службы по призыву в войсках Северо-Западного округа Росгвардии из разных регионов страны, поклялись достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость России.

Новобранцы уже проходят курс молодого бойца – физическую, строевую и огневую подготовки, а также осваивают теорию. Затем начнётся учебный период, по освоению специальностей инженерного профиля.

Центр готовит сапёров, взрывников, специалистов полевого электроснабжения, механиков инженерно-технических средств охраны.

Завершив обучение, военнослужащие сдадут теоретические и практические экзамены, после чего будут направлены для дальнейшей службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии.