Призывники из Мурманской области приняли военную присягу в Центре подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии в Сыктывкаре
- Мы из Мурманской области, Апатитов. Очень гордимся сыном…
Более 120 молодых людей, прибывших для прохождения службы по призыву в войсках Северо-Западного округа Росгвардии из разных регионов страны, поклялись достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость России.
Новобранцы уже проходят курс молодого бойца – физическую, строевую и огневую подготовки, а также осваивают теорию. Затем начнётся учебный период, по освоению специальностей инженерного профиля.
Центр готовит сапёров, взрывников, специалистов полевого электроснабжения, механиков инженерно-технических средств охраны.
Завершив обучение, военнослужащие сдадут теоретические и практические экзамены, после чего будут направлены для дальнейшей службы в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии.