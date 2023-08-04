Призывы осужденных к экстремисткой деятельности и к межнациональной розни продлили срок лишения свободы до 13 лет

В поле зрения следователей регионального УФСБ попал молодой человек 2002 года рождения, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Мурманской области.

Алена Ющенко, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Ленинским районным судом г. Мурманска фигурант уголовного дела признан виновным в совершении указанных преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев. По совокупности приговоров, путём частичного присоединения неотбытого периода заключения подсудимому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на один год».