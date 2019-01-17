«Про любовь» - открылась выставка работ Ирины Строевой, художницы из Североморска

Рождественский пейзаж, изысканный сказочный бал, летний сад, натюрморты с пионами – эти картины одного мастера - Ирины Строевой, художницы из Североморска. Её работы в выставочном зале Мурманска демонстрируются впервые, но уже сейчас понятно, что это одна из самых впечатляющих экспозиций музея за последнее время.

- Выставка потрясающая по наполнению, она очень интересна по сюжетам, она очень богата по колориту, - рассказывает Ольга Чехова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности МБУК «Выставочный зал г.Мурманска». - Изумительно, совершенно! С художником было одно удовольствие работать в плане составления экспозиции, потому что выставка сложилась мгновенно, можно так сказать. Очень тёплые, приятные краски, сюжеты, которые поймёт каждый зритель.

Простое и короткое название вставки «Про любовь» передаёт основный посыл, который заложен автором в каждой из работ. Будь то пьянящие красные маки, или же влюбленная пара, превращающаяся в лебедей. Желание человека любить и быть любимым - автор картин считает движущей силой всего человечества.

- Я считаю, что это самая созидательная сила на нашей планете. Бог создал нас так, чтобы всё было о любви и про любовь, - уверена Ирина Строева, художница. - Не было бы любви - не рождались бы дети, не было бы любви - не было бы таких произведений искусства. Вся красота создана или любимым, или для любимых.

Авторский стиль Ирины Строевой отличает не только детальность, но и особое чувство света и фактурности. Художница не скрывает, что особенно её вдохновляют картины эпохи Возрождения, в них игра света и тени помогают предать чувства авторов. Но в своих произведениях Ирина избегает тёмных оттенков и не допускает, чтобы у зрителей возникали отрицательные эмоции.

Некоторые картины Ирины становились победителями международных конкурсов. О них с большим удовольствием расскажут работники выставочного зала. Посетить выставку можно будет до 6 февраля на улице Октябрьской, 22.