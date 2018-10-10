Про прорыв мурманских знатоков, коммунальные платежи и вершины рейтинга, рассказывает «Вечёрка»

Мурманские знатоки прорвались на центральное телевидение. 27 октября стартует международный турнир. Россию в этом проекте будут представлять сразу несколько команд, в том числе сборная Мурманска.

Жильцы дома № 46 на проспекте Ленина тратят коммунальные платежи как хотят и когда хотят. Они решили взять управление в свои руки. Здесь уже отремонтировали крышу, фасад, навели порядок в подъездах. журналисты «Вечерки» подробнее.

Сотрудники Мурманской областной научной библиотеки обновили выставку «На вершине рейтинга». В этой экспозиции представлены книги, которые принесли своим авторам литературные премии. Журналисты «Вечерки» первыми ознакомились с новинками и выяснили, что на вершине рейтинга – убийцы, неудачники и блогеры.