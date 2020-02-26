Про ВИЧ у мурманчан знания поверхностные

Мы спросили у мурманчан, знают ли они о способах передачи ВИЧ и что заразиться нельзя, пользуясь одной посудой, через укус комара, рукопожатие, принятие душа или плавании в бассейне, разговоре и работе в одном офисе с инфицированным человеком.

- Точно знаю, что можно половым путем его передать. Какие-то насекомые, по-моему, могут передавать его. Всё, больше не знаю

- Знаю, половым путём, а также через кровь передаётся. А если пользоваться одной посудой, нет

- Через кровь, половым путем. Комар, насколько я помню, нет.