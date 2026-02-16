Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
Пробег длинною в 64 года: коллектив АО «Электротранспорт» отмечает день рождения предприятия по-семейному

За 64 года предприятие АО «Электротранспорт» перевезло более 3 миллиардов пассажиров. Традиционно день рождения коллектив проводит в окружении не только коллег, но и своих родных.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт города Мурманска», депутат Совета депутатов города Мурманска, член партии «Единая Россия»: «Сегодня дата неюбилейная, но мы в любом случае в дни празднования своего дня рождения проводим дни семейного отдыха. Сегодня мы в Мурманском областном драматическом театре собрались большим и дружным коллективом».

Своим творческим подходом к работе отличился водитель поэтического троллейбуса Владимир Долинин. В «Электротранспорте» он отработал 44 года, 33 из них перевозил пассажиров. Ежедневно Владимир поднимал настроение сотням жителей города и задавал настрой на предстоящий рабочий день.

Владимир Долинин, ветеран предприятия АО «Электротранспорт»: «Жил-был в городе троллейбус, желтоглазый, озорной».

Многие из сотрудников посвятили предприятию большую часть своей жизни, некоторые из них и сегодня продолжают с любовью развивать общее дело.

Елена Андрос, начальник юридического отдела предприятия АО «Электротранспорт»: «Я, когда впервые пришла, зашла в депо по вопросу трудоустройства. Я зашла туда и почувствовала, что это моё, как будто, я в дом родной попала: запах этот знакомый - у меня отец работал в локомотивном депо. И этот запах из детства меня «обнял», так и осталась там».

Нина Макаринская, ветеран предприятия АО «Электротранспорт»: «Предприятие меня всегда поддерживало, я очень довольна, что в таком коллективе работала. Тем более, что он был чисто мужским коллективом, очень дружным и ответственным».

Работников и ветеранов предприятия пришёл поздравить и поблагодарить глава города. Иван Лебедев также отметил слаженную работу коллектива в период блэкаута.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Знаете, как мне всегда говорили мои наставники, что сплав молодости и опыта даёт самый лучший результат, а ваша работа – яркое тому подтверждение».

За десятилетия работы большая семья «Электротранспорта» не раз показывала высокий уровень надёжности, сплоченной работы и адаптировалась к переменам.

