Пробежали лыжный сверхмарафон на 70 километров, ярко закрыли Полярную Олимпиаду, готовимся к Пасхе – события уходящей недели

20 апреля христиане встретят Воскресение Иисуса Христа, или Пасху. В этом году католическое и православное празднование выпало на один день. И все верующие уже готовятся к церковному событию. Нельзя представить себе Пасху без традиционных угощений, приготовить которые решила наш корреспондент Кристина Харатова под чутким руководством с кондитера Светланы Шевченко.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Дмитрий Эдуардович Замятин, заведующий «Зелёной библиотеки у Ждущей», и Михаил Владимирович Соломонов, библиотекарь библиотеки-филиала №2.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

На этой неделе новый ледокол «Якутия» прибыл в порт приписки Мурманск. Этот новейший атомоход 15 апреля отправился в свой первый рейс, а перед этим по случаю его приходы состоялась торжественная церемония встречи.

В акватории Средиземного моря состоялось двухстороннее военно-морское учение с участием кораблей и судов обеспечения Российской Федерации, в том числе и Северного флота, и Военно-морских сил Арабской Республики Египет. Силы двух стран отработали ряд эпизодов, состоявших из береговой и морской частей. Во время береговой части совместных учений российские моряки и военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота совместно с аналогичным подразделением египетской стороны выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на одном из военных полигонов, а также провели тренировку по действиям досмотровых групп надводных кораблей. Российские и египетские военные моряки отработали алгоритм совместных действий. Выполнили артиллерийские стрельбы из вооружения кораблей по морской мишени. Отработали эпизод учения по поиску и спасанию на море, тренировку по связи и совместное маневрирование. Военные совершенствовали навыки обороны кораблей от быстроходных средств и противовоздушной обороны, отражению атаки самолётов условного противника, роль которых выполнили F-16 Военно-воздушных сил Египта. В ряде эпизодов учения с борта «Адмирала Головко» в воздух поднимали корабельный вертолёт Ка-27, который совершил посадки на палубу египетского фрегата.

Мурманскими пограничниками совместно с представителями регионального УФСБ России пресечена деятельность организаторов канала незаконной миграции на территорию нашей страны. Задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданка России, которые действуя в составе группы лиц организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Мурманской области. Для этого с иностранцами заключали фиктивные гражданско-правовые договоры.

По подозрению в превышении должностных полномочий в Мурманске задержан бывший главный врач одной из поликлиник. По данным следствия, в 2024 году подозреваемый, являясь главным врачом одной из городских поликлиник, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам внести в медицинскую информационную систему заведомо ложные сведения о прохождении гражданами профилактического медицинского осмотра и диспансеризации без фактического их проведения. На основании указанных сведений из бюджета поликлинике были оплачены услуги диспансеризации на сумму более 930 тысяч рублей. В настоящее время фигурант задержан, проводятся обыски, выемки документов, допросы свидетелей и другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, устанавливаются иные факты возможной противоправной деятельности подозреваемого

А в п.г.т. Тулома операция «Нетрезвый водитель» у дорожных полицейских закончилась погоней. Инспекторы заметили на дороге машину марки «УАЗ» и потребовали водителя остановиться, на что тот лишь увеличил скорость движения. Погоня завершилась тем, что молодой человек, сидящий за рулём внедорожника, попытался его бросить и сбежать пешком. Уже после задержания выяснилось, что у парня 2003 года рождения нет прав, а машину он взял без ведома владельца - клиента автосервиса, в котором работает. В этот раз горе-механик отделается штрафами и возместит ущерб, причинённый патрульному автомобилю.

Недобросовестные фирмы навязывают мурманчанам услуги в сфере ЖКХ. Представители «некоторых компаний» через почтовые ящики рассылают извещения, которые выглядят как квитанции об обязательной поверке счётчиков водоснабжения. Конечно, там указаны номера телефонов этих организаций, но важно знать, что такие навязанные услуги – обман, бумаги стоит игнорировать и доверять только официальным сообщениям ресурсоснабжающей организации. Недобросовестные компании призывают людей делать поверку счётчиков независимо от сроков, которые устанавливаются заводом-изготовителем и указываются на самом приборе или в его техническом паспорте. Любое понуждение к заключению договоров с организацией, требующей проведения поверки индивидуальных приборов учёта до истечения межповерочного интервала, нарушает законодательство.

В Ковдоре продолжается поэтапная модернизация объектов водоснабжения. Специалисты областного предприятия АО «Мурманскводоканал» устанавливают новое оборудование на станции водоподготовки.

В юбилейный для СРЗ «Нерпа» год праздник труда состоялся на судоремонтном предприятии. Конкурс профессионального мастерства среди молодых работников завода – не просто традиция, а страница истории. В летопись вписали новые имена победителей состязания.

А в Мурманске в Центре опережающей профессиональной подготовки боролись за звание лучшего электрогазосварщики предприятия АО «Мурманэнергосбыт».

Лыжники со всей России приехали в Мурманскую область, чтобы пробежать лыжный сверхмарафон на 70 километров. На награждении чествовали не только самых быстрых лыжников, но и самых активных болельщиков.

В Мурманске состоялось торжественное закрытие Полярной Олимпиады. Участие в спортивном событии приняли 6,5 тысячи спортсменов из 70 регионов России, Беларуси, Германии и Австралии. Всего в рамках соревнований разыграли 645 комплектов медалей.

Площадкой для закрытия 90-го международного Праздника Севера и 65-го Праздника Севера учащихся стал Ледовый дворец Мурманска. В этом году впервые в рамках Полярной Олимпиады были проведены всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, чемпионаты России по зимнему плаванию, спортивному туризму и велосипедному спорту среди любителей. В числе ключевых и самых зрелищных спортивных событий – 51-й Мурманский лыжный марафон, собравший более двух тысяч участников. На торжественной церемонии закрытия Праздника Севера состоялся парад спортсменов. Здесь чествовали хоккеистов, сноубордистов, натурбанистов, фигуристов, лыжников, биатлонистов, представителей парусного, ездового и велосипедного видов спорта. Особым моментом программы стало подведение итогов и церемония награждения. Праздничная программа продолжилась красочным представлением, которое объединило прошлое, настоящее и будущее спортивного события под слоганом «Преемственность поколений». Завершением церемонии стало масштабное флаговое шоу и символичное погашение огня Полярной Олимпиады-2025.

На выходных в Ледовом дворце Мурманска прошёл хоккейный матч между сильнейшими клубами Мурманской области и Североморска. Подробнее о том, как завершился спортивный сезон, в нашем сюжете.

В Мурманской области снимут новый военный фильм режиссёра Руслана Тихомирова. О чем будет картина и какие типажи ищут в мурманском актёрском составе, смотрите в нашем сюжете.

20 апреля христиане встретят Воскресение Иисуса Христа, или Пасху. В этом году католическое и православное празднование выпало на один день. И все верующие уже готовятся к церковному событию. Нельзя представить себе Пасху без традиционных угощений, приготовить которые решила наш корреспондент Кристина Харатова под чутким руководством с кондитера Светланы Шевченко.

Уникальным видео поделились сотрудники Лапландского заповедника на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах сразу 7 лосей проходят по льду реки. «В отличие от северного оленя, лоси живут либо поодиночке, либо небольшими семейными группами, иногда зимой на богатых кормом гарях и вырубках с густым сосновым подростом собирается много лосей, отдельные группы смыкаются и в случае тревоги бегут вместе, образуя скопление до 20-30 голов. Однако от настоящего стада такое скопление отличается отсутствием связи между членами; оно неустойчиво и легко распадается», - пояснили сотрудники заповедника.