Пробиться сквозь двухметровые завалы снега

Дороги Мурманской области подверглись снежной атаке. Капризная северная погода подпортила жизнь не только сотрудникам коммунальных служб, но и автолюбителям. Особенно не повезло тем, кто решил поехать на выходные в Териберку.

В минувшие выходные вблизи Териберки в снегу застряли десятки машин и автобусов. Чтобы жители села не оставались в заточении, а туристы могли выбраться, формируются колонны из машин, они следуют за снегоуборочной техникой.

Современная техника способна справиться и с двухметровыми снежными завалами, отметил на своей странице в социальных сетях губернатор Андрей Чибис и поделился видео, которое вы видите на своих экранах.