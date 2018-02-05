Проблемный дом оказался рядом с администрацией города

Вмешательство главы города, как шанс на решение коммунальных неурядиц. Дмитрий Филиппов, мэр Мурманска, проводит встречи с мурманчанами не только в кабинете администрации. Нередко личное вмешательство уже на месте способно повлиять на ситуацию. На этот раз, чтобы убедиться в бездействии управляющей компании, градоначальнику далеко ехать не пришлось. Проблемный дом находится по соседству со зданием городской администрацией.