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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.22 19:30

Проблему бродячих собак решают на законодательном уровне

Все чаще стали происходить случаи жестокого нападения собак на взрослых и детей как в Мурманске, так и в других российских городах. Иногда это заканчивается и смертельным исходом.

Зачастую путь к месту работы или учёбы не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Безнадзорные собаки даже с бирками на ушах, что свидетельствует об их спокойном нраве, лают вместе с остальной сворой на каждого прохожего, кто посмел приблизиться к территории их проживания, от такого многим становится не по себе. Не редкость, когда животные переходят от угроз к действию - от их нападений страдают и взрослые, и дети. Чтобы защитить граждан от бродячих собак в Госдуме разрабатывают комплекс законодательных мер.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Значительно ужесточается в этом законопроекте ответственность за правило обращения с животными, это может быть штраф до 200 тысяч рублей и уголовная ответственность, запрещается самовыгул, речь идёт о домашних животных. Если хозяин отправляет гулять самостоятельно, то это также нарушение».

Накануне в Мурманске на улице Героев Рыбачьего произошла стрельба. По словам очевидцев, мужчина из белого микроавтобуса стрелял по собакам из ружья. Чуть позже правоохранители прокомментировали происходящее, сообщив, что на месте работали профессиональная группа отлова - поводов для беспокойства нет. Тревогу забила Клавдия Есаян, её, как и других любителей четвероногих и зоозащитников, беспокоит судьба собак, оказавшихся без крыши над головой.

Клавдия Есаян, зоозащитница, г. Мурманск: «Так как у нас не хватает приютов, то это у нас будет постоянно. Многие требуют убийства собак, а я, например, против. Виноваты люди, которые отпускают на самовыгул. У нас есть статья».

По мнению Виктории Березиной, координатора Фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека», считает, что законопроект вводит уголовную ответственность без комплексного подхода. Надо начинать с изменения сознания людей и их информированности.

Виктория Березина координатор Фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека»: «Есть зоозащитники, которые считают, что собаки опасные для людей должны быть отловлены, а есть те, которые их кормят, есть те, кто ничего не делает. Тут должна быть грамотная пропаганда».

По словам заместителя председателя Мурманской областной Думы, Евгения Никоры, уже сейчас рассматривается вопрос о строительстве на территории Мурманского приюта дополнительной пристройки, что увеличило бы количество мест для собак. Как подчеркнул парламентарий, крайне важно улучшить условия содержания животных, и максимально привлечь общественные организации и бизнес к обустройству современных и комфортных приютов.

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