Проблему многоквартирного дома решают сообща ГОУП «Мурманскводоканал» и АО «Мурманэнергосбыт»

Дом №6 корпус 1 на улице Свердлова. В 2018 году здесь произошёл взрыв бытового газа. Стенку здания восстановили, но на этом его проблемы не закончились. Грязь, лужи, затопленный подвал. Сломалась ливневая канализация. В таких условиях подготовить дом к зиме достаточно сложно. И теперь с проблемой предстоит разбираться специалистам «Мурманскводоканала».

Во дворе ещё не успели высохнуть лужи, а в подвале до сих пор стоит дурно пахнущая вода. Ливнёвка здесь засорилась давно, дом подтапливало. Такое состояние инженерных коммуникаций создавало проблемы как для жителей пятиэтажки, так и для ресурсоснабжающих компаний.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Наша компания участвует в приёмке домов к новому отопительному сезону. В этом доме подвал затоплен. Увидеть в каком состоянии находится тепловой пункт не представляется возможным. Кроме того, в данном доме стоит общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Он на сегодняшний день также выведен из строя и необходимо принять действия для ввода его в эксплуатацию. И это тоже не представляется возможным в связи с тем, что подвал затоплен».

Подвал и территорию рядом с домом нужно было срочно спасать, ремонтировать ливнёвку. Попытки разобраться, кому же принадлежит инженерная система, результата не дали. Руководство АО «МЭС» помощи попросило у «Мурманскводоканала». Эта площадка - не зона ответственности предприятия, но руководитель организации Андраник Мусатян пошёл на встречу коллегам. И уже утром у здания начала работать техника.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Очень часто сталкиваемся с бесхозными сетями. Водоканал все сети, которые имеют принадлежность к нему, у нас они все оформлены как положено, стоят на балансе. Город тот бесхоз, который находит, есть процедура, он в течении года должен реализовывать эту процедуру. И, в принципе, я не могу понять, чем в данной ситуации занимались те, кто должны за это отвечать. Другое дело, что мы понимаем, что живём в одном городе и должны людям помогать. Должны помогать партнёрам, «МЭСу», мы готовимся к зиме вместе. У нас везде сети пересекаются, мы им воду даём. Соответственно, помогаем. Потому что зима скоро, работать надо».

Первостепенная задача - быстро восстановить доступ в подвал. Чтобы дом могли начать готовить к отопительному сезону. Однако откачивать воду из помещения после каждого дождя - дело трудоёмкое. А значит, нужно закрыть вопрос с ливнёвкой.

Алёна Кузнецова, и.о. главного государственного жилищного инспектора Мурманской области. «В целом здесь есть и бесхозные сети, и сети управляющей компании, и какие-то, видимо, городские старые лотки. У нас здесь предписание для управляющей компании, которая не справляется. Затоплен подвал, невозможно сдать дом к зиме».

Благодаря новой хорошей технике, вы сами видите, что техника замечательная, «Мурманскводоканал» помогает и управляющей компании, и ресурсоснабжающей организации АО «Мурманэнергосбыт».

Быстрое обследование показало: керамическая труба ливневой канализации не засорилась, а сломалась от старости. Ремонта здесь, вероятно, не было очень давно.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Необходимо раскопать участок сети и менять трубу от колодца до места пролома. Трубы стыкуются в раструб, они не свариваются, не паяются. Здесь он близко от колодца, один метр всего, но могут быть и другие проломы. Керамика - хрупкий материал».

Работы займут ещё некоторое время, однако, дом к зиме подготовить успеют. Уже сейчас в подвале здания стало гораздо суше. Теперь сотрудники водоканала делают всё возможное, чтобы пятиэтажка снова не отправилась «в плавание во время очередного дождя».