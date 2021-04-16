Проблему с приобретением рентген-аппарата для североморской больницы надо решать - Татьяна Кусайко

Проблему с приобретением рентген-аппарата для североморской больницы надо решать

После общения с жителями флотской столицы и посещения значимых объектов инфраструктуры города, губернатор Андрей Чибис провёл выездное заседание правительства в администрации Североморска. Во время встречи глава ЗАТО зачитал доклад о социально-экономическом развитии муниципалитета, а командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил успехи в данном направлении.

Также на заседании врач, член Совфеда и кандидат в депутаты Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко озвучила предложение о необходимости закупки для Североморской ЦРБ нового рентген-аппарата.

Татьяна Кусайко, кандидат в депутаты Государственной Думы от Мурманской области: «Для оказания экстренной неотложной стационарной помощи в настоящий момент остро стоит проблема с приобретением рентген-аппарата на три рабочих места, в связи с тем, что аппарат, который был выпущен в 2004 году, уже вышел из строя. И конечно, я считаю, что это первоочередная задача для того, чтобы медицинская помощь оказывалась в тех рамках, которые необходимы».

Губернатор отметил, что такое оборудование дорогостоящее, необходимо рассмотреть этот вопрос детально, для этого в скором времени будет организована дополнительная встреча.