Проблемы домашнего насилия обсудили в Мурманске

В областной научной библиотеке провели семинар на тему «Домашнее насилие. Причины, последствия, оказание комплексной помощи». Его целью стал обмен опытом работы и применение различных методов работы с семьями, оказавшимися в ситуации домашнего насилия.

Мурманский центр соцпомощи уже 10 лет помогает женщинам и детям, которые подверглись семейному насилию. Ежегодно до 24 семьей обращаются к специалистам учреждения за помощью. В первую очередь центр предоставляет временное убежище.

Светлана Чибота, заведующая отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «Мы предоставляем кров и непосредственно работу специалистов. Это юрисконсульт, психолог и специалист по социальной работе, который выясняет, какая проблема у женщины и что мы можем ей сделать, чтобы именно посодействовать. Не решить за саму женщину ее проблему, а именно оказать содействие женщине в разрешении ее ситуации».

На семинар посвященный теме домашнего насилия в научную библиотеку пригласили представителей правоохранительных органов, социальных центров, здравоохранения и образования региона. Это сделано для того, чтобы определить способы межведомственного взаимодействия и поставить задачи на ближайшую перспективу сотрудничества.

Людмила Ушакова, и.о. директора Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «Проблема очень серьезная, многогранная. Самое главное, чтобы женщина, ребенок, пожилой человек или вообще семья, в которой есть проблемы с домашним насилием, знали, куда они могут обратиться».

Помимо большой работы по защите жертв насилия и помощи им, специалисты центра работают также над возможностью сохранения семьи.

Людмила Ушакова, и.о. директора Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «Любая семья требует пристального внимания психологов, специалистов по социальной работе, специалистов по социальной реабилитации и возможно примирение семьи. Но женщина, семья, ребенок, престарелый, инвалид, все те, кто подвергается насилию, должны знать, что они могут обратиться к нам в наш центр, где имеется целое отделение - это Старостина, 91».

Помимо личного обращения, тем, кому необходима поддержка, могут бесплатно, анонимно и в любое время суток позвонить на телефон доверия центра соцпомощи. Номер вы можете видеть на своих экранах - телефон доверия Мурманского центра социальной помощи семье и детям 8 800 200 01 22.