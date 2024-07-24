Проблемы отдыха северян в жару на необорудованных пляжах региона

Жара толкает людей на отчаянные поступки. Многие едут отдыхать к воде, не останавливает северян ни запрет на купания, ни даже то, что большинство существующих в регионе «пляжей» далеки от стандартов в плане оборудования. Строго говоря, пока в Заполярье только один пляж соответствует требованием по оснащению и по безопасности. А ведь в таких местах должны дежурить спасатели.

- Это на Канентъявре. Да, там есть обстановка, расстояние тоже самое, но пляж сам по себе меньше. Вода опять же. Здесь плюс – плавный пологий вход в воду, далеко идти не надо, утонуть тяжелее гораздо. Потому что там два метра от берега – уже глубина есть, за детьми следить тяжелее гораздо, чем здесь. Они плещутся у меня тут.

Этот разговор состоялся около реки Ура, в 40-ка километрах от Мурманска. Почему люди выбирают именно этот пляж, понятно, их наверняка завораживают местные пейзажи и, в частности, природная песчаная коса. Эта территория всегда притягивала отдыхающих, которые, к слову, далеко не каждый раз убирали за собой мусор. Последствия таких посиделок едва ли не каждую осень приходилось устранять эковолонтёрам, а мусор после вывозить грузовиками.

Организованное место отдыха со своими правилами должно решить эту проблему.

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Пляж «Ура-Губа». Очень скоро это место станет вторым официальным пляжем в Мурманской области. На данный момент место ещё закрыто, работы ведутся, но отдыхающих уже много, а последствия у этого уже есть. Четыре урны. Мусора, конечно, в прошлый раз было меньше. Но выходные прошли и всё осталось, народ с собой ничего не забирает. Это печально».

- Как вам пляж?

- В целом, очень хорошо, не считая некоторое количество мусора, который здесь присутствует. Некоторые люди молодцы, за собой убирают, некоторые оставляют. Хотелось бы, кончено, почище.

- Я же не знаю чья это территория. Мы с собой забираем мусор и в городе выбрасываем в баки.