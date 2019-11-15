Проблемы по уборке придомовых территорий помогает решать штаб

Управляющие компании должны качественно и в срок убирать наледь с крыш домов, своевременно вывозить снег и содержать контейнерные площадки в чистоте. После предупреждений и штрафов многие из них стали серьёзнее относиться к своим обязанностям.

Руководители управляющих организаций, обслуживающих жилфонд Октябрьского округа города Мурманска, были приглашены на заседание оперативного штаба для отчёта о проделанной работе. Во встрече так же принимают участие представители прокуратуры и Госжилинспекции. Проходят такие совещания дважды в неделю.

«Хочу отметить, если к моменту первого заседания штаба, который состоялся седьмого числа, у нас практически две трети проверенных территорий имели замечания по механизированной уборке, по наличию снежных шапок, чуть меньше 50% замечаний по ручной уборке, то по состоянию на сегодня: по механизированной уборке с проверенных за неделю территорий имеют замечание только 16%, по снежным шапкам - 18, по ручной уборке – одно замечание», - отмечает положительную динамику Андрей Здвижков, начальник управления Октябрьского административного округа горда Мурманска.

Всего в округе зарегистрирована 41 организация, взявшие на себя обязательства по содержанию домов и дворов горожан. В их управлении находится 779 домов.

«В первый раз пришли представители порядка 14-и компаний, на второе заседание штаба - более 20, - отмечает Андрей Здвижков, начальник управления Октябрьского административного округа города Мурманска. - Хотелось бы, конечно, чтобы все присутствовали, потому что у нас идёт живой диалог, который помогает решить многие вопросы. Одним из таких сложных вопросов, которые задали, это стоящие припаркованные автомобили, которые мешают очистке кровли».

Законного способа оперативно убирать стоящие автомобили в настоящее время нет. Управляющим компаниям предлагают договариваться с собственниками, сообщать об уборках заранее, но даже такая мера не всегда работает. Находятся автомобилисты, которые не обращают внимания на объявления.