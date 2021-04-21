Проблемы поколений - собрались вместе, чтобы снять фильм на актуальную тему

Иногда хочется очень много сказать миру, но как это сделать во всеуслышание. Например, можно снять кино, в котором ты затронешь волнующие темы. Именно так и поступила группа молодых творческих мурманчан. Они собрались вместе и решили снять фильм на актуальную тему.

«Сеть» - это рабочее название новой короткометражки, которую снимает мурманчанка Анна Цедрик. Девушка давно увлекается киноискусством, причём это уже вторая её режиссёрская работа.

Сюжет фильма закручен вокруг жизни молодой студентки. Она любит культуру, искусство, познает мир. Однако в этом круговороте жизни у неё нет одного – любви. И вот, её одиночество заканчивается, когда в соцсетях она знакомится с мужчиной. По признанию Дарьи, которая сыграла главную роль, образ героини списан с неё. Кстати, для девушки, это дебют в кинематографе.

Дарья Веремчук, актриса: «Съёмки в кино у меня первые. Раньше таких возможностей мне не выпадало».

Съеёки короткометражной драмы длились 4 месяца. В Центре современного искусства состоялась запись последней сцены – лекции по журналистике. Теперь, впереди у создателей монтаж, а после и выход в свет.

Анна Цедрик, режиссёр: «Мы планируем отправлять на фестивали. У нас в фильме будет фигурировать известная социальная сеть. Мы добились того, что нам дали согласие на демонстрацию её. Мы взяли разрешение, чтобы можно было показывать её на фестивалях, в том числе и иностранных. Но учитывая, что сейчас пандемия, поездить, наверное, не получится, но отправлять будем. И показ планируем делать».

Создатели фильма уверены, что темы, затрагиваемые в короткометражке, актуальны, они касаются многих. И это не только одиночество, но и проблемы поколений – связь родителей и детей.