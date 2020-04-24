Проблемы трудного периода надо преодолевать сообща

В отеле «Park Inn. Полярные зори» журналистам «Арктик-ТВ» рассказали, с каким сложностями сотрудники мурманской гостиницы столкнулись во время пандемии.

Пандемия коронавируса – проблема общая, мировая. Добросовестные руководители стараются сохранить бизнес и людей, не оставить их без средств к существованию, но этот с каждым днём становится всё сложнее. В списке пострадавших отраслей и туризм, а вместе с ним и гостиничный бизнес, сфера, где сейчас одни убытки.

Например, в отеле «Полярные зори» в Мурманске обычно проживает человек 250-300, сейчас 15. И это уже радость.

Андрей Милохин, заместитель генерального директора «Park Inn. Полярные зори»: «При этом мы не сократили ни одного сотрудника. У нас как было 117 человек на 1 апреля, так и остались. Никого мы не заставили уйти в неоплачиваемый отпуск, поэтому ситуация крайне тяжёлая. При этом мы стараемся выполнять все свои обязательства перед государством - платим налоги; перед сотрудниками – начисляем зарплату».

Понимая трудности, отель пошёл навстречу арендаторам помещений, отменив плату на период остановки работы. Заключены дополнительные договоры с партнёрами о взаимных снижениях платежей. Руководство гостиницы обратилось к ресурсоснабжающим организациям с просьбой об отсрочке оплаты, но получило отказ.

Андрей Милохин, заместитель генерального директора «Park Inn. Полярные зори»: «И вот на этом фоне было удивительно, даже шок, получить от крупных монополистов-ресурсников – «КолАтомЭнергосбыт» и «Мурманская ТЭЦ», которые вместо того, чтобы, может быть, жёстко, но доброжелательно разработать график погашения платежей, сказали нам нет».

По словам руководства отеля, ресурсники пообещали, что в случае задержек будут начислять пени, штрафы и обращаться в суды.

К слову, у гостиницы многие годы не было просрочек в оплате ресурсов. Только в 2019 Мурманской ТЭЦ были перечислены более 6,5 миллиона рублей, а в КолАтомЭнергоСбыт – около 8,5 миллиона.

Коллективом гостиницы написано открытое письмо к ресурсникам, которое мгновенно облетело просторы интернета.

Но у каждой проблемы есть две стороны. Директор Мурманской ТЭЦ на этой неделе стал гостем программы «Коммунальный детектив» редакции «Арктик-ТВ», рассказал, что подобных обращений много, но если давать каждому отсрочку, предприятию будет не на что существовать, закупать мазут и проводить модернизацию.

Станислав Назаров, генеральный директор АО «Мурманская ТЭЦ»: «В отличие от магазина, мы всегда отпускаем авансом тепло, а потом просим свои деньги обратно. Поэтому только в исключительных случаях мы будем рассматривать, а в остальных просим считать это обязательным платежом, так же как связь и тепло в Мурманске необходимы»

После неутешительного ответа ресурсников, который получило руководство отеля, по счетам, разумеется, заплатят. И даже при отсутствии прибыли и ежедневных убытков, руководство уверено, выход найдут. Ведь трудные времена когда-нибудь закончатся.