Проблемы уборки мурманских дворов решаются незамедлительно

Плохо расчищенные проезды, скользкие тротуары, заваленные снегом детские площадки – всего это недопустимо и должно быть устранено. В администрации округов внимательно следят за тем, чтобы управляющие компании выполняли свои обязанности.

На недавнем заседании штаба по контролю работы управляющих компаний в администрации Первомайского округа участники обсуждали проблемы со снежными завалами, которые устроили жилищники во дворе по улице Шабалина, 19. Складированный снег не только создавал неудобства для проезда автомобилей, но и представлял опасность для пешеходов, в особенности детей.

Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского округа города Мурманска: «Данное складирование представляет угрозу, так как дети используют кучу снежной массы для игр. Они скатываются, а куча расположена с торца здания прямо на повороте проезжей части. Естественно она представляет угрозу. Поэтому на оперативном заседании штаба вчера была направлена эта информация управляющей компании. И сегодня мы проводим обследование и проверяем, выполнены эти предписания или нет».

Меры, принятые контролирующими органами, подействовали - с самого утра спецтехника расчищала двор. Но нередко своевременную уборку снега управляющие компании не могут выполнить именно по вине самих жильцов, которые паркуют свои автомобили так, что убрать и вывезти снег со двора невозможно.