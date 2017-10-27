Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства всегда были, есть и будут

Одной из самых актуальных проблем для мурманчан по-прежнему являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жалобы на работу управляющих организаций в администрацию Мурманска поступают ежедневно и в больших количествах. Как они решаются? И можно ли избавиться от них навсегда? Сегодня депутаты горсовета рассказали о проблемах ЖКХ на депутатском часе.

90%, поступающих в администрацию Мурманска жалоб от граждан, касаются деятельности управляющих организаций: отсутствие света в подъезде, не вывезенный вовремя мусор, грязь во дворах и подъездах – это лишь малая часть того, что не устраивает мурманчан. Эти проблемы сегодня активно обсуждаются на самом высоком уровне. Попытка разобраться в важных вопросах была предпринята на депутатском часе, который состоялся сегодня в администрации города.

- Решением проблемы вижу в налаживании во взаимодействия управляющих компаний и жителей, отмечает Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Существует Жилищный кодекс, который сегодня определяет, что все эти вопросы должны решать мы, собственники многоквартирных домов и управляющие компании.

Камень преткновения во взаимодействии коммунальщиков и собственников жилья - повышение платы за содержание и ремонт общего имущества. А точнее её отсутствие. Цены во всех сферах жизни растут регулярно, но голосовать за повышение платы жильцы многоквартирных домов попросту не хотят.

- Мы на сегодня видим, что не всегда управляющие организации могут выстроить этот диалог с собственниками. Собственники часто их не слышат, либо не понимают, поэтому это не способствует принятию решений, - отмечает Ирина Ракитская, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области. – В то же самое время, управляющая организация оказывается с тем, что у неё присутствует дефицит финансовых ресурсов. Предложение, как мы поняли от саморегулируемой организации, оно состоит в том, что они предлагают рассмотреть этот вопрос органами местного самоуправления, если собственники не приняли соответствующего решения.

Участники депутатского часа: коммунальщики, представители Госжилинспекция и общественники. В ходе дискуссии они пришли к мнению, что проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства всегда были, есть и будут. Однако здесь важно выстроить диалог, который необходим всем сторонам. А если этого сделать не получается, то всегда можно сменить управляющую компанию, ведь только собственники многоквартирных домов решают, кто будет обслуживать их дом.