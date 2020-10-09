Проблемы в сфере ЖКХ больше всего волнуют мурманчан

Андрей Сысоев из редакции газеты «Вечерний Мурманск» провёл «прямую линию» с жителями города. Основная масса вопросов касалась жилищно-коммунального хозяйства.

«Прямые линии» с главой города проходят в Мурманске регулярно. На них мурманчане имеют возможность задать Андрею Сысоеву любой вопрос. Каждый звонок автоматически приравнивается к официальному обращению и сразу же попадает в проработку. Зачастую, так решить давно волнующий вопрос можно быстро и эффективно. Поэтому телефон не умолкал долгое время.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «За двое суток до начала «прямой линии» люди звонят, задают свои вопросы, размещают вопросы в нашей группе в соцсети «ВКонтакте». Мурманчане верят руководителям города».

Проблемы у мурманчан из года в год не меняются. Большинство северян сетует на коммунальные проблемы: грязные подъезды, открытые подвалы с текущими трубами. Многочисленные беды зачастую собственникам жилых помещений решать сложно. Вот и звонят с просьбами разобраться на «прямую линию» с опытным градоначальником.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Такая личная связь очень важна для руководителя. По крайней мере, мы узнаём о проблемах, которые сегодня волнуют людей. И конечно, принимаются решения, которые реализуются с другой скоростью. Ещё раз повторяю, для меня это очень важно. Именно с точки зрения актуальности проблем».

Но северяне обращаются не только с проблемами. Некоторые жители высказывают предложения по улучшению облика областного центра. Иногда предлагают идеи новых скульптур, улучшения их микрорайона или же интересуются перспективой развития Мурманска в целом.