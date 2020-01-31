Проблемы жителей Мурманской области должна решать местная власть, а не Президент РФ

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер встретился с активом регионального отделения ОНФ, чтобы обсудить вопросы, высказанные в ходе прямой линии Президента страны и совместно найти пути их решения.

6 тысяч обращений от жителей Кольского Заполярья поступило на прямую линию Владимира Путина. Больше всего северян волнуют проблемы ЖКХ и медицины. Общероссийский народный фронт призван помочь в их решении.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Все эти обращения направлены в ОНФ, по ним есть поручение Президента РФ всему ОНФ, в том числе и нашему региональному, подключиться к работе с этими обращениями граждан. В этом появляется системность в отработке всех обращений».

Вопросы разного уровня сложности, общественного и личного характера. Но в ОНФ заверили, что ни один не останется без внимания.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Мы разделяем весь массив проблем по сферам деятельности: ЖКХ, здравоохранение, образование и другие. Смотрим те вопросы, которые необходимо решать. Особое внимание к ветеранам войны, труженикам тыла, молодёжи. Или те, которые срочно нужно решать, например, дома и квартиры нуждаются в срочном ремонте, операция, где речь идёт о жизни и смерти».

Например, после обращения на прямую линию Президента РФ при помощи ОНФ быстро удалось обеспечить женщину-инвалида тест-полосками для определения уровня сахара в крови, которые ей должны выдавать бесплатно. Ещё одной северянке незамедлительно выдали талон к врачу-гематологу, который она сама не могла получить долгое время. Мы понимаем, что обращения к Президенту, это когда люди не могут найти в своих проблемах выход самостоятельно, это последняя инстанция, поэтому нам бы хотелось, чтобы таких обращений был меньше. Потому что есть возможности у нас в регионе решать все вопросы. У нас работают и муниципалитеты, и региональная власть, и депутаты, поэтому, я думаю, мы можем здесь справляться своими силами, а не доводить людей, чтобы они звонили на прямую линию Президенту».

Несколько сложных вопросов Алексей Веллер взял под личный контроль. Это вопрос расселения из аварийной «деревяшки», где один за другим происходят пожары, вопрос с заброшенным объектом незавершенного строительства, представляющем опасность для местных жителей, благоустройство территорий детских садов в Снежногорске.