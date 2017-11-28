Проблемы ЖКХ продолжают волновать северян и власти региона

Пока существуют многоквартирные дома, проблемы в сфере ЖКХ никуда не денутся. Вот и во время Единого дня приёма граждан в Мурманской области больше всего обращений было по бедам в коммунальной сфере. Эта и другие темы стали главными на оперативном заседании в региональном правительстве.

Глава региона обратила внимание участников встречи на проблему жителей дома на улице Бредова, где реконструкция кровли началась не своевременно. Губернатор поручила контролирующим органам найти ответственных лиц.

Вопросы сферы ЖКХ стали самыми массовыми и во время Единого дня приёма граждан, который был организован 23 ноября. «В ходе Единого дня приёма граждан было принято 180 северян, из них 129 человек обратились в органы местного самоуправления, - сообщил Валерий Федько, и.о. руководителя аппарата правительства Мурманской области. - По результатам приёма было дано 65 поручений и 115 устных разъяснений».

Ещё одна возможность достучаться до властей со своими проблемами будет у жителей области 12 декабря, в День Конституции. Помимо коммунальных бед, обычно граждане обращаются с социальными просьбами и вопросами медицинского обслуживания. Темы из года в год не меняются. Что уж говорить о ремонтах в многоквартирных дома, если без вмешательства представителей регионального правительства невозможно вовремя ввести в эксплуатацию агропарк в Алакуртти.

- Министерство экономического развития осуществляет ежемесячный мониторинг выполнения, разработанной администрацией Алакуртти, «дорожной карты» эксплуатации этого комплекса зданий, - доложила Елена Тихонова, министр экономического развития Мурманской области. - В результате опытной эксплуатации были выявлены недостатки в работе инженерных систем объектов: водоснабжения, электроснабжения и канализации.

Этот проект был реализован в 2013-2015 годах в партнерстве с финской коммуной Салла по программе приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Согласно плану, деревня должна была состоять из фермерского и гостевого домов. Но при строительстве возникли сложности и только в этом году их устранили. Сейчас для объектов ищут арендатора.

Не оставили без внимания на совещании и тему корректировок платы за отопление. В некоторых районах Мурманска действительно были найдены нарушения при расчётах за отопление. В остальных случаях собственникам квартир придётся затянуть пояса.

- Выявлены незначительные нарушения в рамках проведения перерасчётов, по которым было выдано 13 предписаний, - сообщила Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманский области. - Суммы скорректируют незначительно, но в меньшую строну.

Единенный способ уменьшить суммы в квитанциях, это не уповать на тёплую погоду, а внедрять в дома энергоэффективные технологии. Вот только будут ли этим заниматься управляющие компании или сами энергетики - не понятно.