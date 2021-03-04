Проблемы ЖКХ решаются с помощью телефонного звонка мэру

Глава города Андрей Сысоев ответил на вопросы жителей во время приёма, организованного в дистанционном формате.

К мэру по телефону обратилась жительница многоквартирного дома. Заявительница посетовала на бездействие управляющей компании. По её словам, подвальное помещение в жилом здании находится в плачевном состоянии, от сырости в нём заводятся комары. Глава заверил, что порядок в подвале наведут в кратчайшие сроки.

Такие приёмы граждан проводятся регулярно, у мурманчан всегда есть возможность напрямую обратиться к представителям городской власти.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Сегодня у нас будут вопросы и по коммунальному хозяйству, по вопросам благоустройства, а также по дорожной сети, потому что сейчас действительно непростая ситуация с осадками».