Процент готовности детского сада на улице Достоевского в Мурманске составляет 60% - эксперты

Наружная отделка здания началась ещё летом, а сейчас можно увидеть результат воочию: окна смонтированы, фасад и стены облицованы.

На данный момент все усилия строителей направлены на монтаж внутренних коммуникаций и отопления. Специалисты ведут работы по утеплению потолков подвала, планировке территории, устанавливают системы вентиляции и водоотведения.

Буровзрывные работы уже завершены, скальные породы будут вывезены в ближайшее время. Местным жителям с маленьким детьми хочется верить, что в будущем дата завершения строительства больше не сдвинется, ведь малышей ожидает новый детский сад с прекрасным видом на Кольский залив.