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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.23 19:30

Процесс реновации ЗАТО продолжается: губернатор посетил ЗАТО Александровск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера работал в ЗАТО Александровск. Под пристальным его вниманием были именно объекты в учреждениях сферы образования.

В муниципалитетах нашего региона - сезон ремонтов. Уже позади второй месяц лета, можно делать предварительные выводы: о сроках исполнения проектов, особенно касающихся вопросов обучения в школах.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера работал в ЗАТО Александровск. Под пристальным его вниманием были именно объекты в учреждениях сферы образования. 

Школе в посёлке Оленья Губа единственной и даже когда-то служившей детским садом, присвоено имя Героя Российской Федерации Дениса Опарина. Учреждение, во многом благодаря руководству Екатерины Пятницкой, нисколько не отстаёт от городских школ: в коридорах и кабинетах выполняют капитальные ремонты, открыта «Точка роста» естественнонаучной направленности, а на местной спортивной с удовольствием проводят внеурочное время ребята всех возрастов. Впрочем, проблемы существуют, например, необходимы ремонт пищеблока с заменой устаревшего оборудования и преобразование зоны столовой. В решении сложностей может помочь стартовавшая, в том числе, в Оленьей Губе программа реновации ЗАТО.

Екатерина Пятницкая, директор школы №280, н.п. Оленья Губа: «Да, очень бы хотелось отремонтировать часть здания школы, которая построена в 1956 году. В этом здании находится пищеблок и учебные кабинеты: хотелось бы попасть в программу реновации и сделать ремонт для наших детей».

А вот в 269-й школе Снежногорска такого ремонта уже дождались: пищеблок обновят здесь уже к 1 сентября. Заменят настенные и напольные покрытия, усовершенствуют в части оснащения и освещения помещения для приготовления пищи. В учреждении обновят и спортзал, это стало возможным благодаря победе в проекте «Арктическая школа». Кроме этого, ремонтные работы идут в тренерской и помещении для хранения инвентаря.

Валентина Граб, директор школы №269, г. Снежногорск: «На сегодняшний день опасений, как таковых, нет. Мы работаем и днём, и ночью, объект до 10 августа сдадим в срок».

Претендуют на грант «Арктической школы» в следующем году со своим дизайн-проектом столовой и учащиеся 279-й гаджиевской школы. Именно ученики стали инициаторами обновления зоны приёма пищи. Пространство, уверены школьники, должно быть интересным, ярким и современным, под стать введённой в школе электронной системе. Благодаря «УЭШке» дети не только оплачивают питание, но и входят в образовательное учреждение, а оповещение о прибытии и убытии ребёнка поступает в мобильное приложение родителю. Здесь же мамы и папы могут контролировать расходы, а теперь ещё и быть спокойными за личные вещи своего чада.

Ирина Матвиишина, директор школы №279, г. Гаджиево: «За прошедшие четыре года мы хорошо использовали наши карты, вошли в двадцатку лучших школ по системе «УЭШка».

200 шкафчиков-локеров также с электронной системой индивидуального доступа установлены в школе для хранения личных вещей, включая, например, мобильные телефоны, которые запрещается использовать во время занятий.

В каждом учреждении свои особенности, отметил в ходе рабочего визита губернатор Андрей Чибис, для каждой школы скорректировали планы, конечно, в сторону позитивных преобразований. Так, например, было принято решение о выделении 5 миллионов рублей на ремонт холла и входной группы оленьегубской 280-й школы. Аналогичные ремонтные работы ждут и 279-е гаджиевское образовательное учреждение – коридоры на первом этаже необходимо свести к единому стилю.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Не скрою, ряд решений попутно приняли: это ремонт школы, мероприятия, связанные с площадью, чтобы её преобразить. Перечень дополнительно выйдет по итогам поездки, постараемся быстро всё сделать. А главный вопрос – основной – это формирование планов во исполнение решения президента о системном комплексе мер по развитию населённых пунктов, где живут военные и члены их семей».

Осмотрели и городские пространства. Например, на площади Двух Капитанов в Полярном совсем скоро будет установлена детская площадка, дополнят её и спортивными объектами. Уже сегодня это место концентрирует жителей при проведении праздничных событий, но с новыми элементами оно будет притягивать детей и взрослых ежедневно.

 

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