Процветания! У мурманчан праздничное настроение

Завтра в Мурманске празднуют День города. Сразу на нескольких площадках состоятся разнообразные мероприятия культурной праздничной программы.

Например, в ЗАГСе молодожёнам будут вручать памятный подарок от администрации. Около Семёновского озера проведут забег по ездовому спорту, дуатлон-спринт, трейл-забег, заплыв на сапбордах и заплыв в холодной воде у «Домиков моржей».

В каждом округе города состоятся праздничные выступления. Основной зоной празднования станут площадки у ДЦ «Меридиан» и у ДК имени С.М. Кирова. Артисты детских музыкальных школ и школ искусств, мурманские группы выступят с номерами, посвящёнными любимому городу. Будут работать развлекательные зоны, игровые и с мастер-классами.

На главной сцене для мурманчан и гостей города при поддержке президентского Фонда культурных инициатив состоится выступление хедлайнеров – Хора Турецкого. Также свои номера покажет заслуженный коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра из Минска.

Завершатся гуляния праздничным салютом.

В преддверии праздника журналисты «Арктик-ТВ» собрали поздравления северян с Днём рождения города:

– Процветания!

- Чтобы город процветал!

- Удачи. Удачи и процветания!

- Развития, успехов, ну, и побыстрее закончить с площадью.

– Чистоты и порядка.