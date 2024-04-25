Продать зелье не успел, а 12 лет заработал

12 лет лишения свободы получил предполагаемый рецидивист-наркодилер из Североморска. По версии следствия, он действовал в составе преступной группы.

Злоумышленник незаконно приобрёл, а также перевозил и хранил солидный ассортимент препаратов, среди которых были амфетамин; ацетилкодеин, героин; метадон и каннабис - общей массой более 220 граммов.

Впрочем, продать наркотические вещества молодой человек не успел, его задержали сотрудники УФСБ.