Продавец спайсов получил 7 лет колонии строгого режима

Задержанный в областном центре дилер в суде свою внешность активно скрывал от журналистов с помощью балаклавы, тёмной кепки и очков. Вероятно, после выхода на свободу, мужчина всё же хочет вести законный образ жизни, вот только поможет ли ему в этом маскировка?!

Сотрудники УФСБ задержали Руслана Розенталя при попытке сбыта наркотических веществ в Мурманске на Терском переулке. При проведении досмотра силовики изъяли у него более 2800 разовых доз спайса.