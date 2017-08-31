Продажа алкоголя ночью – рискованное занятие

Первое сентября – без спиртного. В День знаний в Мурманской области продажа алкогольной продукции по региональному законодательству строго запрещена. Однако предприимчивые хозяева магазинов всё-таки находят лазейки в законе. Например, в связи с запретом на продажу алкогольной продукции в ночное время некоторые владельцы переоформили свои торговые точки в рюмочные или бары – в точки общепита. Однако, далеко не все из них должным образом ознакомились с законом.

Тем, кто хочет употребить спиртное ночью, магазины помочь не могут. По закону в Мурманской области, розничные торговые точки не имеют права продавать алкоголь с 9 вечера до 11 утра. Зато в заведениях общепита реализация спиртосодержащей продукции осуществляется круглосуточно. Вот только имеются свои нюансы.

Накануне сотрудникам полиции поступила информация о том, что в нескольких торговых точках Ленинского округа Мурманска осуществляется реализация алкогольной продукции с нарушением законодательства. В ходе проверки информация подтвердилась.

- Было установлено, что в двух торговых точках, зарегистрированных как объекты общественного питания, продавцы, во время реализации алкогольной продукции не вскрывали упаковку, что является нарушением законодательства России в сфере оборота алкогольной продукции, - отмечает Никита Половнёв, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области.

В отношении предпринимателей возбуди дела об административном нарушении. После решения суда им может грозить крупный штраф и конфискация всей алкогольной продукции. А если ситуация повториться, то наказание ужесточат.

В конце июля в Уголовный кодекс были внесены дополнительные статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукцией. «За розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции при отсутствии лицензии, если таковая лицензия обязательна, наказанием предусматривается штраф до 3 миллионов рублей либо лишением свободы на срок до трех лет», - отмечает Денис Любимцев, начальник ООПАЗ УМВД России по Мурманской области.

Напомним, что 1 сентября магазины не будут продавать спиртное. Если вам что-то известно о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции, а также торговле контрафактным спиртным, сообщите об этом в полицию по телефону 02. Вся поступающая информация будет тщательно проверена.