Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: отмечается рост по всем направлениям8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.20 19:30

Продолжается борьба за освобождение наших моряков в Кабо-Верде

Глава Мурманска Андрей Сысоев и депутат Государственной Думы Алексей Веллер встретились с семьями экипажа судна «Эсер», который был арестован в порту столицы Кабо-Верде больше года назад.

В конце февраля стало известно, что суд признал виновными всех задержанных моряков. Капитану Котловскому назначено 12 лет лишения свободы, остальным членам экипажа - по 10. Все моряки осуждены за контрабанду наркотиков.

Участие в организованном преступном сообществе не было доказано и снято с обвинения. Адвокат уже подал на апелляцию, но этот процесс может продлиться до 6 месяцев, рассказал семьям осужденных Алексей Веллер. Что касается самочувствия наших моряков, оно в норме. Важно, что сейчас в республике вводятся карантинные меры против распространения коронавируса.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: «На сегодняшний день из-за всей этой неспокойной обстановки во всем мире сломался механизм перевода денежных средств на личные счета моряков в тюрьме. Это очень сильно беспокоит родственников. И сегодня та техническая задача и вопрос, который мы будет обсуждать и искать выход из этого положения - это поиск механизма перевода личных денежных средств на личные счета заключенных».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Ирина
23.03.20 09:15
В договоре УК прописано, что они должны делать, чтобы придомовая территория находилась в надлежащем состоянии. Жильцы каждый месяц платят за услуги, которые должны получить от УК. Недополучение эти
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Александр
23.03.20 08:49
Бывший , будущий представитель УК " Севжилсервис" вдруг стал вирусологом и экономистом и рассказывает на ТВ о том , что он , что то , где то от кого то услышал. И мастерски раздает советы. БРАВО. Наве
Комментарий к новости:ИТОГИ: Наперекор страхам по COVID-19, или Кризис - это всегда новые возможности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области платят хорошие зарплаты!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 1,3 рубля, доллар теряет почти 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 011 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика