Продолжается борьба за освобождение наших моряков в Кабо-Верде

Глава Мурманска Андрей Сысоев и депутат Государственной Думы Алексей Веллер встретились с семьями экипажа судна «Эсер», который был арестован в порту столицы Кабо-Верде больше года назад.

В конце февраля стало известно, что суд признал виновными всех задержанных моряков. Капитану Котловскому назначено 12 лет лишения свободы, остальным членам экипажа - по 10. Все моряки осуждены за контрабанду наркотиков.

Участие в организованном преступном сообществе не было доказано и снято с обвинения. Адвокат уже подал на апелляцию, но этот процесс может продлиться до 6 месяцев, рассказал семьям осужденных Алексей Веллер. Что касается самочувствия наших моряков, оно в норме. Важно, что сейчас в республике вводятся карантинные меры против распространения коронавируса.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: «На сегодняшний день из-за всей этой неспокойной обстановки во всем мире сломался механизм перевода денежных средств на личные счета моряков в тюрьме. Это очень сильно беспокоит родственников. И сегодня та техническая задача и вопрос, который мы будет обсуждать и искать выход из этого положения - это поиск механизма перевода личных денежных средств на личные счета заключенных».