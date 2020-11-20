Продолжается обсуждение проекта бюджета региона в рамках заседания комитетов Мурманской областной Думы

Одна из его положительных характеристик - комплексный подход к развитию закрытых административно-территориальных образований и гарнизонных населённых пунктов.

Такой комплексный подход к решению проблем ЗАТО реализован впервые, утверждают депутаты. Команда губернатора Мурманской области смогла добиться в этом вопросе поддержки федерального центра и Министерства обороны. Без них, зачастую, решить что-то в закрытых городах просто невозможно. Устранять проблемы получалось с помощью долгих переговоров и точечно. Сейчас же начали с главного - с обеспечения военных семей достойными жилищными условиями. Квартиры есть лишь у 50% военнослужащих. Остальные вынуждены снимать жильё, а затраты на аренду компенсируют не всем.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «В первом этапе, который предусмотрен на 2021 год, уже в бюджете закладываются средства, чтобы можно было ремонтировать пустующее жильё, которое не эксплуатируется, которое в своё время было выведено из эксплуатации. Сейчас начинаем ремонтировать это жильё, передавать его семьям военнослужащих. Начинается строительство жилья там, где это возможно, где позволяют бюджетные средства».