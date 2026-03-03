Продолжается перевод школ на новую систему безналичной оплаты питания на базе Единой карты жителя

Проект «Классная карта» заработает в учебных учреждениях уже к 1 сентября этого года.

Платформа «Центр школьного питания» перестает работать, а после закрытия старых счетов остатки средств по заявлению родителей переведут на новые реквизиты.

Пока все классы не подключат к новой системе безналичной оплаты «Классная карта», чтобы не было перебоев, дети будут питаться как обычно. Технология уже опробована в лицее №2, а также третьей и пятой гимназиях.

Мирослав Красовский, ученик гимназии №5 г. Мурманска: «Раньше в школу приходилось носить наличные деньги, а сейчас нет. Понравилась новая система».

Пополнить баланс и контролировать школьное питание родители смогут через новый «личный кабинет» любым удобным способом, включая перевод средств с любого банка. При этом привычная карта ребёнка, если она уже есть, работает без перевыпуска.

Светлана Воробьева, председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска: «У нас разработана «дорожная карта», в рамках которой будет проведено обучение всех сотрудников, ответственных за организацию школьного питания».

Уже к 1 сентября на новую систему перейдут все школы Мурманска. Всего в регионе выдано уже 137 тысяч Единых карт жителя. Самый популярный сервис среди обучающихся - транспортный: по нему действует скидка до 60% на проезд.