Продолжается подготовка к традиционному лыжному марафону 87-го Праздника Севера

Максимальная дистанция в этом году, как и прежде, составит 50 километров. Лыжня уже нарезана на всей протяжённости. Для поддержания состояния трассы техника работает ежедневно.

Мурманский лыжный марафон стартует 26 марта. В нём примут участие более 1900 спортсменов. Подробную информацию обо всех мероприятиях Праздника Севера можно узнать в официальном аккаунте Полярной Олимпиады в «Телеграм», в специальном разделе на сайте Минспорта региона, а также на портале «Наш Север».