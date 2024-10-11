Продолжается приём документов на специальную стипендию губернатора Мурманской области

Заявки ждут до 20 октября.

Ежегодно в Мурманской области присуждается 100 специальных стипендий в размере 15000 рублей в месяц, которые выплачиваются в течение календарного года.

Претендентами могут стать граждане России от 14 до 35 лет включительно (доктора наук до 40 лет включительно). Стипендия присуждается за значительные результаты в профессиональной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной и общественно полезной деятельностях.

Выдвигать претендентов имеют право организации и органы местного самоуправления Мурманской области.