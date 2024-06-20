Продолжается приём документов претендентов на участие в выборах губернатора Мурманской области

Документы на участие в выборах губернатора подал недавно ставший первым секретарем областного комитета КПРФ Юрий Ваталин.

Он признался, что это очень волнительный процесс, однако, несложный.

Юрий Ваталин, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: «Конечно, в какой-то степени волнительно. Мы особо не сомневались, что у нас нет вопросов по оформлению документов, но, безусловно, это всегда волнительно».

Отметим, что сегодня зарегистрирован уже четвёртый кандидат на выборы главы Мурманской области. Ранее это сделали представитель партии ЛДПР Станислав Гонтарь, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юрий Климченко и действующий глава региона Андрей Чибис от партии «Единая Россия».

Елизавета Евсюкова, заместитель председателя Избирательной комиссии Мурманской области: «До 26 июня мы принимаем документы на выдвижение. Потом небольшой перерыв, у кандидатов есть время собрать листы поддержки. Учитывая, что все кандидаты идут от политических партий, которым не надо собирать подписи избирателей, то им достаточно только подписи депутатов, представителей органов муниципальных образований. Сейчас они этим должны заняться, чтобы представить нам документы на регистрацию. Эти документы мы будем принимать с 9 июля».

Сами выборы губернатора мурманской области состоятся 7 и 8 сентября.