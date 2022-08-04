День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.22 19:30
Продолжается приём заявлений о предоставлении единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс
Региональное Министерство труда сообщает, что в центрах социальной поддержки населения продолжается приём заявлений о предоставлении единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс.
Региональное Министерство труда сообщает, что в центрах социальной поддержки населения продолжается приём заявлений о предоставлении единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс.
Право на единовременное пособие имеют семьи чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской области.
Многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода. Обратиться за льготой можно через Единый портал государственных услуг или посредством почтового отправления, также это можно сделать в многофункциональных центрах.
Срок подачи заявлений – до 1 ноября 2022 года.
Комментарии
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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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