Продолжается приём заявок на кадровый конкурс «Лидеры Севера»

Впервые проект был запущен в 2019 году и в это раз он проходит в три этапа. Своими впечатлениями поделились участники конкурса прошлого года.

«Лидеры Севера» – это открытый кадровый проект для амбициозных и высококвалифицированных руководителей. Кандидаты смогут впоследствии претендовать на работу в самых разных сферах. Одна из победителей конкурса Анна Гришко. Она несколько лет назад подавала заявку на участие и как сейчас вспоминает, это было очень интересно и судьбоносно для неё.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы: «С каждым этапом происходил отсев. Я смогла, меня отобрали. А когда огласили, что только 30 человек стали победителями из всей этой большой массы, то конечно это гордость и счастье, и радость, что ты прошёл этот отбор, тебя заметили и тебя видят в будущем в своей команде губернатор Мурманской области».

Впервые проект был запущен в 2019 году и сейчас проходит в три этапа. По итогам первых двух участников ждёт индивидуальное собеседование с участием губернатора Мурманской области и членов конкурсной комиссии…

Ещё один из победителей конкурса - Андрей Шишко. Для него участие - это вызов самому себе, чтобы оценить собственные силы и возможности.

Андрей Шишко, директор по продвижению и развитию МХК «Арктика»: «Это было интересно. Такого опыта у меня не было ранее. Это был вызов самому себе, ведь оценить свой потанцевал, свои возможности мы можем лишь в одном случае, если мы поучаствуем в соревновании с другими людьми, причем, с очень достойными соперниками».

Заявки на участие конкурсе «Лидеры Севера» принимают до 9 октября. Победители будут включены в резерв управленческих кадров Мурманской области. Кроме того, им представится возможность принять участие в цикле образовательных программ по развитию управленческих навыков в 2023 году.

Подробную информацию можно найти на сайте проекта лидеры-севера.рф