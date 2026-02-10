Продолжается расследование уголовного дела о халатности, которая привела к массовому отключению энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО г. Североморск

Следствием установлено, что решениями комиссий по проведению технического освидетельствования в 2022-ом и 2023 годах было признано, что линии электропередач имеют дефекты.

Напомним, 23 января этого года на расстоянии примерно 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3 произошло обрушение пяти опор линий электропередач «Россетей».

Также следствием выявлено, что непосредственным техническим обслуживанием и ремонтом ЛЭП занимается служба, штат которой полностью не укомплектован. При том что протяжённость участка составляет более тысячи км.

22 января на борьбу с обледенением ЛЭП были направлены всего 6 человек. Устранение погодных последствий осуществлялось только механическим способом, технические средства не применялись.

Следователям следственного комитета предстоит выяснить как финансировались сетевой организацией ремонтные восстановительные и аварийные работы. В компании изъята техническая документация.

Продолжаются допросы руководства и сотрудников регионального филиала. В целях установления причин обрушения опор ЛЭП и проверки их технического состояния следователями с участием специалистов, в том числе в области энергетики, выполнены осмотры места происшествия. Для установления технических причин обрушения опор назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

Кроме того, проверяется наличие в региональном филиале аварийного запаса сил и средств, достаточных для восстановления нормальной работы ЛЭП.