Продолжается регистрация кандидатов для участия в выборах в Совет депутатов города Мурманска

В настоящее время по 25 одномандатным округам зарегистрированы более 90 человек. Это представители политических партий и самовыдвиженцы.

Например, по 4-му округу идёт Егор Банишевский от «Единой России», представитель регионального отделения партии «Справедливая Россия-патриоты – за правду» Артём Ермоленко. Член ЛДПР Дарья Сухина и кандидат от Мурманского отделения Коммунистической партии Российской Федерации Артём Кузьмин.

Регистрация кандидатов в теризбиркоме продлится до 29 июля, а вот период агитации в средствах массовой информации стартует за 28 дней до голосования и продлится до ноля часов по местному времени первого дня выборов.