Продолжается регистрация кандидатов на пост губернатора Мурманской области

Сегодня листы поддержки в избирательную комиссию сдал и временно исполняющий обязанности главы региона.

Чтобы стать кандидатом на пост губернатора нужно проделать большую работу. Согласно букве закона, самовыдвиженцы должна собрать 2954 подписи, а кандидаты, выдвинутые политическими партиями, должны пройти так называемый муниципальный фильтр – заручиться поддержкой 7% депутатов представительных органов муниципальных образований. Это минимум 37 подписей.

«Имеем пока 15 человек, подавших документы на участие в выборной кампании, имеем одного кандидата полноценно зарегистрированного - Измайлова Виталия Анатольевича, - сообщил журналистам Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области.

Сегодня документы в избирком подал и временно исполняющий обязанности главы региона. Вместе с листами поддержки Андрей Чибис представил и три кандидатуры для назначения в Совет Федерации от региона.

«Первый - Долгов Константин Константинович. Человек огромное количество времени проработал в Министерстве внутренних дел РФ, в Администрации Президента РФ. Понимает международную проблематику и тему Арктики. Считаю, что развитие Арктики – стратегическая задача, поэтому принял решение Константина Константиновича включить в этот список.

Второй кандидат – Максимчук Алексей Романович, вице-адмирал, руководитель Нахимовского училища, уважаемый человек, по-настоящему патриот. Конечно, такие люди нужны в моей команде.

Третий человек – это Калмыкова Марина Алексеевна, известный в городе предприниматель, фактически живущая развитием области, понимающая происходящие процессы. Безусловно, человек, который во многом способствует развитию экономики области. И, конечно, на развитие предпринимательства, на развитие патриотов-предпринимателей я тоже делаю ставку. Поэтому Марина Алексеевна в моей команде», - рассказал Андрей Чибис членам Избирательной комиссии Мурманской области, представляя свой список кандидатов в Совет Федерации.

Избирательная комиссия в течение 10 дней должна проверить подлинность собранных подписей на листах поддержки, а позже на заседании принять решение о регистрации или не регистрации кандидата. Выборы губернатора Мурманской области состоятся в единый день голосования 8 сентября.